شكرا لقرائتكم خبر عن سمو العقارية تكشف موعد انتهاء مذكرة التفاهم لتشغيل فندق بـ«أجوان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة سمو العقارية: إن مذكرة التفاهم مع الشركة الأولى الخليجية للعقار، وشركة فنادق ميليا العالمية لإدارة تشغيل الفندق المزمع إقامته في مشروع أجوان، تنتهي مدتها بتاريخ 28 مارس المقبل، فيما لا يوجد بالمذكرة أطراف ذات علاقة.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس على موقع تداول توقيع المذكرة، فيما كانت قد أعلنت في 8 ديسمبر 2021 توقيع اتفاقية مشروع أجوان، بينما أعلنت بتاريخ 9 نوفمبر 2023 صدور رخصة البيع على الخارطة للمشروع.

ووقعت الشركة مذكرة التفاهم في 22 يناير الحالي، على هامش منتدى مستقبل العقار الذي أقيم مؤخرا في الفترة من 22 يناير وحتى 24 يناير الحالي.

وأوضحت الشركة، أن الأثر المالي للمذكرة يتحقق في حال تم توقيع اتفاقية ملزمة.