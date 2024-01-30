شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «بدجت السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الدورة الجديدة تبدأ أعمالها اعتباراً من 21 يونيو 2024م ولمدة 4 سنوات ميلادية تنتهي في 20 يونيو 2028م.

وأضافت أن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة سيكون وفقاً للضوابط والإجراءات التي اشتملت عليها النصوص النظامية الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، إضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة الخاصة بالشركة.

وأشارت إلى أن سياسة و معايير الترشح وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات والأنظمة ذات العلاقة، وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية). طلب الترشح أوضحت أن طلب الترشح يجب أن يتضمن: تعبئة نموذج طلب الترشّح لعضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) للدورة الجديدة.

ويشمل الطلب: تعبئة نموذج رقم (1) (مرفق) والخاص بالسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية موضحاً فيها بيانات المرشح الشخصية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة على أن يرسل النموذج بصيغة (Word) و (PDF).

ومن ضمن المتطلبات: تعبئة نموذج الترشح الصادر عن هيئة السوق المالية رقم (3) على أن يرسل النموذج بصيغة (Word) و (PDF).

وأوضحت أنه يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل: وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها، واشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

وبحسب الشركة: يجب على المرشح الذي يشغل أو سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو عضوية أي من لجانها أن يفصح عن عدد وتواريخ اجتماعات مجالس إدارات الشركات التي سبق له تولي عضويتها وكذلك اجتماعات اللجان.

ويتضمن طلب الترشح: بيان بالشركات والمؤسسات التي يساهم فيها أو يشارك في ادارتها أو يمثلها، فيما يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

ويشمل طلب الترشح: إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الوثائق الثبوتية مثل الهوية وسجل الأسرة وجواز السفر مع طلب الترشيح موقع من المرشح وأرقام الاتصال الخاصة به.

ويجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية.

وأفادت الشركة بأن لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة ستراعي استيفاء المرشحين لمتطلبات وشروط العضوية حسب السياسات المتبعة والأنظمة ذات العلاقة.

ويقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير لعضوية المجلس، علما أنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتصويت التراكمي حسب النظام.