- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. تفاصيل انطلاق المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تنطلق يوم غد الأربعاء 31 يناير، أعمال المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين، بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، ويستمر حتى السبت الثالث من فبراير.
ويتيح المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة، الذي تنظمة مؤسسة المنصة المتميزة لإقامة وتنظيم المعارض بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة ممثلة بلجنة التغذية والاعاشة، الفرصة للمشاركين والزوار منصة لتبادل الخبرات في صناعة الغذاء وتقديم خدمات التغذية لضيوف الرحمن والموردين والتعرف على أحدث الخدمات والتقنيات في المجال.
كما يتيح الفرص لتأسيس أعمال جديدة ومربحة، وزيادة التسويق، وتبادل الخبرات، والتجارب بين الشركات المحلية والدولية في مجال صناعة الأغذية، والمشروبات، والضيافة وحلولها.
وتصل قيمة سوق الأغذية في المملكة نحو 153 مليار ريال، ويعد القطاع من أكبر القطاعات في المملكة العربية السعودية، وتمثل مصانع المنتجات الغذائية 14% من إجمالي عدد المصانع في المملكة، إذ بلغ عدد مصانع الأغذية في العام 2021م 1183 مصنعاً، وفي ذات العام بلغ حجم استهلاك المواد الغذائية 221 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 6%.
ويصل حجم الاستثمارات في قطاع المنتجات الغذائية 88.191 مليار ريال، تشكل نسبة 612% من اجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.
ويتيح المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة، الذي تنظمة مؤسسة المنصة المتميزة لإقامة وتنظيم المعارض بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة ممثلة بلجنة التغذية والاعاشة، الفرصة للمشاركين والزوار منصة لتبادل الخبرات في صناعة الغذاء وتقديم خدمات التغذية لضيوف الرحمن والموردين والتعرف على أحدث الخدمات والتقنيات في المجال.
كما يتيح الفرص لتأسيس أعمال جديدة ومربحة، وزيادة التسويق، وتبادل الخبرات، والتجارب بين الشركات المحلية والدولية في مجال صناعة الأغذية، والمشروبات، والضيافة وحلولها.
المؤتمر السعودي للإعاشة والتموينوتتركز محاور المؤتمر في التغذية في الحج والعمرة، وسلامة الغذاء وتقنيات حفظ الغذاء والحماية من التلوث، والتثقيف الصحي، كما تتضمن الفعاليات ورش عمل يديرها مختصون حول الأعمال الوجستية، وتدوير النفايات، وريادة الأعمال في مجال التغذية، وإدارة المطاعم، وإدارة التكاليف.
وتصل قيمة سوق الأغذية في المملكة نحو 153 مليار ريال، ويعد القطاع من أكبر القطاعات في المملكة العربية السعودية، وتمثل مصانع المنتجات الغذائية 14% من إجمالي عدد المصانع في المملكة، إذ بلغ عدد مصانع الأغذية في العام 2021م 1183 مصنعاً، وفي ذات العام بلغ حجم استهلاك المواد الغذائية 221 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 6%.
ويصل حجم الاستثمارات في قطاع المنتجات الغذائية 88.191 مليار ريال، تشكل نسبة 612% من اجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.