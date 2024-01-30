الاقتصاد

مكة.. تفاصيل انطلاق المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين الأربعاء

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حذيفة القرشي – مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تنطلق يوم غد الأربعاء 31 يناير، أعمال المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين، بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، ويستمر حتى السبت الثالث من فبراير.
ويتيح المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة، الذي تنظمة مؤسسة المنصة المتميزة لإقامة وتنظيم المعارض بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة ممثلة بلجنة التغذية والاعاشة، الفرصة للمشاركين والزوار منصة لتبادل الخبرات في صناعة الغذاء وتقديم خدمات التغذية لضيوف الرحمن والموردين والتعرف على أحدث الخدمات والتقنيات في المجال.
صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز - اليوم

كما يتيح الفرص لتأسيس أعمال جديدة ومربحة، وزيادة التسويق، وتبادل الخبرات، والتجارب بين الشركات المحلية والدولية في مجال صناعة الأغذية، والمشروبات، والضيافة وحلولها.
إعاشة - اليوم

المؤتمر السعودي للإعاشة والتموين

وتتركز محاور المؤتمر في التغذية في الحج والعمرة، وسلامة الغذاء وتقنيات حفظ الغذاء والحماية من التلوث، والتثقيف الصحي، كما تتضمن الفعاليات ورش عمل يديرها مختصون حول الأعمال الوجستية، وتدوير النفايات، وريادة الأعمال في مجال التغذية، وإدارة المطاعم، وإدارة التكاليف.
وتصل قيمة سوق الأغذية في المملكة نحو 153 مليار ريال، ويعد القطاع من أكبر القطاعات في المملكة العربية ، وتمثل مصانع المنتجات الغذائية 14% من إجمالي عدد المصانع في المملكة، إذ بلغ عدد مصانع الأغذية في العام 2021م 1183 مصنعاً، وفي ذات العام بلغ حجم استهلاك المواد الغذائية 221 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 6%.
ويصل حجم الاستثمارات في قطاع المنتجات الغذائية 88.191 مليار ريال، تشكل نسبة 612% من اجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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