شكرا لقرائتكم خبر عن 20 فبراير.. عمومية «أديس القابضة» تصوت على انتخاب 3 أعضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة أديس القابضة المساهمين إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 20 فبراير المقبل في تمام الساعة السابعة مساء عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على انتخاب ثلاث أعضاء مستقلين من بين المرشحين في المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة لاستكمال دورة المجلس الحالية التي بدأت في 26/12/2022م ومدتها خمس سنوات وتنتهي 26/12/2027م.

