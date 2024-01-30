شكرا لقرائتكم خبر عن سعر بيتكوين يسجل قفزة شهرية جديدة متجاوزًا ارتفاع 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تجاوز سعر البيتكوين مستوى 43000 دولار حيث وسعت العملة المشفرة مكاسبها الأخيرة معدلة أوضاعها بعدما كانت قد انحدرت إلى ما دون الـ40 ألف دولار خلال الشهر الجاري، وفق ماذكرت صحيفة دي كرايبت.
عادت بيتكوين إلى المنطقة الخضراء لهذا العام بعد خسائر فادحة بعد الموافقة التي طال انتظارها على صناديق الاستثمار التداول الفوري على البيتكوين.
أغلقت عملة البيتكوين عام 2023 على مستوى مقابل العملة الأمريكية بــ 42 ألف دولار، وهي ترتفع الآن مجددًا في أول شهر لعام 2024، وفقًا لـشركة "فاكت سيت".
تسببت التدفقات الخارجة من شركة وصندوق "جراي سيكال بيتكوين" في خيبة أمل بعض المستثمرين الذين تخلصوا من تلك المخاوف الأسبوع الماضي عندما بدا أنها تنحسر.
يسمح جراي سيكال بيتكوين للمستثمرين بالوصول إلى عملات البيتكوين من خلال وسيلة استثمار تقليدية.
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تم إطلاق الصندوق في البداية في عام 2013 وكان متاحًا فقط في أسواق معينة كــ"أو تي سي" وبعد العديد من المعارك التنظيمية وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على طلب جراي سيكال بيتكوين للتحول إلى صندوق استثمار متداول في يناير 2024.
لا يزال المستثمرون يراقبون مدى تأثير التأثيرات الكلية على الأسعار وعلى وجه الخصوص هذا الأسبوع، سيبدأ اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء.
ويتمتع المستثمرون بدرجة يقينية تقريبًا من أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سيبقي أسعار الفائدة ثابتة لكنهم يأملون في الحصول على تلميح من بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبًا ربما في مارس أو مايو على أقصى تقدير تفاؤلي.
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وربما حتى في شهر مارس يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز المخاطرة الشاملة بقطاع التكنولوجيا، وكلاهما من العوامل الإيجابية لبيتكوين.
وأضافت: "لقد ازدهرت عملة البيتكوين أيضًا في أيام بنك الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم، ومازال أمامها أياماً جيدة في 2024".
بيتكوين تسترد عافيتهاارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3% عند 43102.26 دولارًا، وفقًا لـموقع كوين ميتريكس.
عادت بيتكوين إلى المنطقة الخضراء لهذا العام بعد خسائر فادحة بعد الموافقة التي طال انتظارها على صناديق الاستثمار التداول الفوري على البيتكوين.
أغلقت عملة البيتكوين عام 2023 على مستوى مقابل العملة الأمريكية بــ 42 ألف دولار، وهي ترتفع الآن مجددًا في أول شهر لعام 2024، وفقًا لـشركة "فاكت سيت".
صعود العملات المشفرةولم ترتفع بيتكوين فقط، حيث ارتفعت معها عمله إيثريوم الرقمية بنسبة 2% تقريبًا واصلة إلى 2301.89 دولارًا.
أكبر عملتين مشفرتين ارتفعتا بالسوق الرقميقادت عملة سالونا و كاردانو مكاسب سوق العملات المشفرة حيث ارتفعا 6% و4% على التوالي.
سبب ارتفاع بيتكويناعتبر مراقبون أن سبب الارتفاع الحالي يعود إلى صناديق الاستثمار الفوري المتداول للبيتكوين، ذاكرين أن الصناديق هي المحرك الأكبر لحركة أسعار العملة المشفرة في الأسابيع الأخيرة.
تسببت التدفقات الخارجة من شركة وصندوق "جراي سيكال بيتكوين" في خيبة أمل بعض المستثمرين الذين تخلصوا من تلك المخاوف الأسبوع الماضي عندما بدا أنها تنحسر.
يسمح جراي سيكال بيتكوين للمستثمرين بالوصول إلى عملات البيتكوين من خلال وسيلة استثمار تقليدية.
اقرأ أيضاً: بيتكوين والذهب.. أكبر رهانين للمستثمرين في العام الحالي
تم إطلاق الصندوق في البداية في عام 2013 وكان متاحًا فقط في أسواق معينة كــ"أو تي سي" وبعد العديد من المعارك التنظيمية وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على طلب جراي سيكال بيتكوين للتحول إلى صندوق استثمار متداول في يناير 2024.
ترقب أسعار الفائدة الأمريكيةوينوه الخبراء إلى أنه رغم أن صناديق الاستثمار المتداول لا تزال هي المحرك الرئيسي للعملات المشفرة إلا أنها ليست المحرك الوحيد.
لا يزال المستثمرون يراقبون مدى تأثير التأثيرات الكلية على الأسعار وعلى وجه الخصوص هذا الأسبوع، سيبدأ اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء.
ويتمتع المستثمرون بدرجة يقينية تقريبًا من أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سيبقي أسعار الفائدة ثابتة لكنهم يأملون في الحصول على تلميح من بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبًا ربما في مارس أو مايو على أقصى تقدير تفاؤلي.
اقرأ أيضاً: موجة عالمية جديدة من شراء «بيتكوين» بعد إطلاق صناديقها المتداولة
وربما حتى في شهر مارس يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز المخاطرة الشاملة بقطاع التكنولوجيا، وكلاهما من العوامل الإيجابية لبيتكوين.
توقعات بيتكوين في 2024حول ذلك، قالت كالي كوكس المحللة في شركة الاستثمار "إي تورو": "لا تزال بيئة الأسعار تعمل لصالح عملة البيتكوين، لقد انخفض التضخم إلى المستوى المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي ولديهم حجة قوية لخفضه في الأشهر القليلة المقبلة".
وأضافت: "لقد ازدهرت عملة البيتكوين أيضًا في أيام بنك الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم، ومازال أمامها أياماً جيدة في 2024".