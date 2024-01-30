شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 30-1-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30-1-2024.



إيقاف تداول 13 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والتعمير والاستشارات الهندسية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وغاز مصر، وليسيكو مصر، والقاهرة للدواجن، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والنساجون الشرقيون للسجاد، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وأوراسكوم للتنمية مصر، والمتحدة للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 51 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.121 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 7.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 188.9 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.41%، والعرب على 7.61%، واستحوذت المؤسسات على 27.2% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 221.8 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 217.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 159.5 مليون جنيه، 314.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 30347 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 36763 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 12920 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 6940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 9860 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 6985 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1470 نقطة.

وصعدت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 4.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 55.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.89%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 28.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 38.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.59%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 37.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.95%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 93.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.48%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 15.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.39%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 3.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.10%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 34.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.76%.