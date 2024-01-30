تسجيل 6 ملايين منتج في منصة «سابر»

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وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن عدد شهادات المطابقة والإرسالية بلغ أكثر من 3.5 ملايين شهادة، فيما بلغ عدد المستفيدين من المنصة قرابة الـ 80 ألف مستفيد، ودعمت المنصة تقدم مؤشر المطابقة إلى 83.14%؛ كما حصلت على جائزة التميز التقني على مستوى الشرق الأوسط، إضافة إلى جائزة أفضل نموذج لتحول الأعمال (IDC)، أحد أعرق الجوائز العالمية ومن أكثرها حيادية.
وبينت أن منصة «سابر»، التي تعد جزءا من البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، تقدم تجربة سلسة للموردين والمصنعين، وتعمل على تحسينات مستمرة طورت من سهولة استخدام المنصة، سعيا منها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للمواصفات السعودية، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي.
ودعت الهيئة أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الالكتروني لمنصة «سابر» (saber.sa)، والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات، موضحة تقديمها لخدمات الدعم على مدار الساعة عبر الاتصال بالهاتف الموحد الخاص بالمنصة (920008673)، أو البريد الالكتروني (eCaresaber.sa).
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