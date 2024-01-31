شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرخص سيارات فى السوق المصرية زيرو ومستعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ البعض للبحث عن سيارة تلبي احتياجاته وتتاسب دخله من السيارات المستعملة أو الزيرو وإليكم أرخص سيارات مستعملة بالسوق المصرى: السيارة فيات 128 يأتى سعرها فى سوق المستعمل من 40 إلى 80 ألف جنيه. السيارة بيجو 504 بسعر 80 ألف جنيه. هيونداى أكسيل 1996 بسعر 97 ألف جنيه. دايو اسبيرو موديل 1996 بسعر 85 ألف جنيه. دايهاتسو ميرا 1991 بسعر 95 ألف جنيه. بي ام دبليو 318 موديل 1983 بسعر 130 ألف جنيه. هيونداي أكسنت 2005 بسعر 130 ألف جنيه. تويوتا ستارليت موديل 1994 بسعر 100 ألف جنيه. كرايسلر نيون موديل 1998 بسعر 110 آلاف جنيه. مرسيدس 200 موديل 1979 بسعر 120 ألف جنيه. دايو نوبيرا موديل 1997 بسعر 120 ألف جنيه. أما أرخص السيارات الزيرو بالسوق المصرية فهي كالاتى: سوزوكي إسبريسو بسعر 430 ألف جنيه أتوماتيك. سوزوكي " ديزاير " وتطرح من ثلاث فئات تبدأ من 430 ألف جنيه؟ بروتون ساجا وتطرح من فئة واحدة بسعر 430 ألف جنيه. بي واى دى L3 وتطرح من فئة واحدة بسعر 520 ألف جنيه.

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