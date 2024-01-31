شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 % نموا للأنشطة غير النفطية في السعودية خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

نمو على أساس ربعي

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء أن الأنشطة غير النفطية في السعودية حققت نموا بمعدل 4.5% خلال العام الماضي، فيما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1%.ووفقا للتقديرات السريعة التي أجرتها الهيئة العامة للإحصاء شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال عام 2023 انخفاضا بنسبة 0.9% مقارنة بالعام 2022 ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%.على مستوى نتائج الربع الرابع لعام 2023، حققت كل من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموا بنسبة 4.3% و3.1% على التوالى.وبحسب نتائج الربع الرابع لعام 2023 شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضا بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 متأثرا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4%.وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا نموا بنسبة 0.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 1.1%.وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بمقدار 2.7% على أساس ربعي.