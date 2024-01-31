شكرا لقرائتكم خبر عن عبيد السبيعي رئيسا لمجلس إدارة «ساركو» و«البكر» نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) تعيين د. عبيد السبيعي رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالعزيز البكر نائبا لرئيس الجلس، ود. عبدالرحمن المفرح رئيسا تنفيذيا.
وقالت الشركة: إن نتائج الجمعية العادية للشركة والتي تم الإعلان عنها في (تداول السعودية) بتاريخ 2024/01/28 م تتضمن على موافقة انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 2024/01/25 م وتنتهي في 2027/01/24 م لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت أن مجلس الإدارة اجتمع أمس لتشكيل المجلس واتخاذ عدة قرارات.
وأوضحت أن من ضمن القرارات: تعيين الدكتور عبيد السبيعي والدكتور عبد الرحمن المفرح ممثلين للشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على تعيين، عبدالعزيز البكر رئيسا للجنة، وبعضوية كل من: فهد الحبردي، وخالد الحناكي.
وتضم اللجنة: مشعل العقلا رئيسا، وخالد الحناكي، وأسامة السديس، عضوين باللجنة.
وقالت الشركة: إن نتائج الجمعية العادية للشركة والتي تم الإعلان عنها في (تداول السعودية) بتاريخ 2024/01/28 م تتضمن على موافقة انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 2024/01/25 م وتنتهي في 2027/01/24 م لمدة ثلاث سنوات.
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تعيين فهد الربيعة عضوا في لجنة المراجعة لـ«سبيماكو»
وأوضحت أن من ضمن القرارات: تعيين الدكتور عبيد السبيعي والدكتور عبد الرحمن المفرح ممثلين للشركة لدى هيئة السوق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولائحته التنفيذية.
لجنة الترشيحات والمكافآتشملت القرارات: الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2024/01/25م ولمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 2027/01/24م.
ووافق المجلس على تعيين، عبدالعزيز البكر رئيسا للجنة، وبعضوية كل من: فهد الحبردي، وخالد الحناكي.
تشكيل لجنة المراجعةومن ضمن القرارات: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعمالها من تاريخ 2024/01/25م ولمدة ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 2027/01/24م.
وتضم اللجنة: مشعل العقلا رئيسا، وخالد الحناكي، وأسامة السديس، عضوين باللجنة.