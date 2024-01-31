شكرا لقرائتكم خبر عن 401 مليون ريال.. أرباح «البحري» في 2023 بانخفاض 30.6% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري صافي ربح في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، يقدر بنحو 401.23 مليون ريال، منخفضا بنسبة 30.6%، مقارنة بـ 578.12 مليون ريال في العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض مجمل الربح بمبلغ 168 مليون ريال نتيجة انخفاض الإيرادات من بعض القطاعات.
وأضافت أن ذلك جاء نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصروفات التمويلية بمبلغ 30 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وحد من الانخفاض في صافي الربح، ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 41 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب الشركة يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 156 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة.
وارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 64 مليون ريال، وقطاع الخدمات اللوجستية بمبلغ 63 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 31 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وأفادت بأن من ضمن الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 58 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وذكرت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع الإيرادات الاخرى بمبلغ 33 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق وذلك بشكل رئيسي نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 87 مليون ريال (مقارنة بـ38 مليون ريال بالربع السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول.
ومن ضمن الأسباب: انخفاض المصروفات التمويلية بقيمة 21 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وحد من الارتفاع في صافي الربح، ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 39 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 602 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة.
وارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 354 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 349 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 223 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بشكل رئيسي نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 214 مليون ريال (مقارنة بـ160 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول.
وبالإضافة إلى ذلك: تحصيل مطالبات تأمين بمبلغ 93 مليون ريال (مقارنة بـ17 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق)، كما ارتفعت الإيرادات من ودائع المرابحات بمبلغ 80 مليون ريال (مقارنة بـ10 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق).
وارتفعت الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 207 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وحد من الارتفاع في صافي الربح، الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 324 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض مجمل الربح بمبلغ 168 مليون ريال نتيجة انخفاض الإيرادات من بعض القطاعات.
وأضافت أن ذلك جاء نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصروفات التمويلية بمبلغ 30 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وحد من الانخفاض في صافي الربح، ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 41 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب الشركة يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 156 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة.
وارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 64 مليون ريال، وقطاع الخدمات اللوجستية بمبلغ 63 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 31 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وأفادت بأن من ضمن الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 58 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وذكرت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع الإيرادات الاخرى بمبلغ 33 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق وذلك بشكل رئيسي نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 87 مليون ريال (مقارنة بـ38 مليون ريال بالربع السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول.
ومن ضمن الأسباب: انخفاض المصروفات التمويلية بقيمة 21 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وحد من الارتفاع في صافي الربح، ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 39 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 602 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة.
وارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 354 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 349 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 223 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بشكل رئيسي نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 214 مليون ريال (مقارنة بـ160 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول.
وبالإضافة إلى ذلك: تحصيل مطالبات تأمين بمبلغ 93 مليون ريال (مقارنة بـ17 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق)، كما ارتفعت الإيرادات من ودائع المرابحات بمبلغ 80 مليون ريال (مقارنة بـ10 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق).
وارتفعت الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 207 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وحد من الارتفاع في صافي الربح، الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 324 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.