شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه لخسارة شهرية وسط ترقب لقرار الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - تتجه أسعار الذهب اليوم الأربعاء نحو تسجيل أول انخفاض شهري في أربعة أشهر مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات سريعة وكبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية في ضوء متانة الاقتصاد.يأتي ذلك قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.وبحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2036.10 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 2048.12 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت الأسعار 1.3 % منذ بداية الشهر.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2033.30 دولار.وقال محللون: "يبدو أن الارتفاع الموسمي للذهب قد وصل مبكرا، لذلك ليس من المفاجئ أن نراه يواجه صعوبات في يناير... يتقبل المتعاملون ببطء التعليقات الأقل ميلا للتيسير من مجلس الاحتياطي الاتحادي عما كانوا يأملون في ديسمبر".وفقا لتطبيق احتمالات أسعار الفائدة آي.آر.بي.آر التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بحوالي 130 نقطة أساس خلال عام 2024، بانخفاض عن الرهانات التي تزيد عن 160 نقطة أساس في نهاية عام 2023.وتراجعت فرص خفض أسعار الفائدة في مارس إلى 44 % من حوالي 90 % قبل شهر.ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل شهر له منذ سبتمبر، بمكاسب تزيد عن 2 % حتى الآن في يناير.وينتهي اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم.وبينما من المتوقع أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش بحثا عن مؤشرات على تخفيضات مستقبلية لأسعار الفائدة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.07 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.3 % إلى 918.36 دولار، واستقر البلاديوم عند 976.07 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لانخفاض شهري.