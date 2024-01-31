شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول السعودية»: انطلاق ملتقى السوق المالية 19 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

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دعم التحول الاقتصادي

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة تداول السعودية تنظيم النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية الذي يقام تحت شعار: "تمكين النمو"، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 20 فبراير 2024م في العاصمة الرياض.يأتي ذلك، برعاية وزير المالية، رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، محمد الجدعان.ويجمع الملتقى، الذي يعكس التزام المملكة بتنويع اقتصادها وترسيخ دورها الاستراتيجي في رسم ملامح مستقبل النظام المالي العالمي، نخبة من قادة القطاع المالي وصنّاع القرار من أنحاء العالم.ويناقش الملتقى سبل تعزيز الحوار والابتكار في المشهد الاقتصادي العالمي، واستكشاف إمكانية دمج الأسواق المالية الناشئة في الأنظمة المالية المتطورة. وذلك من خلال التركيز على عدّة مواضيع رئيسية مثل تطوّر السوق المالية، والاستراتيجيات الاستثمارية، وأهم المستجدّات التنظيمية.قال م. خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: "تؤدي مجموعة تداول السعودية دوراً رئيسياً في تطوير السوق المالية السعودية ودعم التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك بفضل مكانتها البارزة في القطاع المالي السعودي".وأضاف: "أصبح ملتقى السوق المالية السعودية نقطة التقاء مهمة لتعزيز ترابط الأسواق المالية بين الشرق والغرب، ومنصة تفتح آفاق نمو جديدة في القطاع".وبين أن "الملتقى يسعى خلال نسخته القادمة لإجراء حوارات بنّاءة تعزز مسيرة المملكة نحو مستقبل مبتكر ومستدام. ونتطلّع للترحيب بقادة القطاع المالي واستضافة حوارات مُلهمة حول مستقبل السوق المالية السعودية."ومن المقرر أن يختتم الملتقى أعماله بحفل توزيع جوائز ملتقى السوق المالية السعودية 2023م، والتي تُمنح للمشاركين المتميزين في السوق تقديراً لدعمهم لمسيرة تطوير السوق المالية السعودية عبر 17 فئة تشمل مجالات الطرح العام، والدمج والاستحواذ، وأعضاء المقاصة، وغيرها.وتضم فئات الجوائز "أبرز عملية طرح لسنة 2023م – (السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية)"، و" أبرز برنامج حوكمة بيئية واجتماعية وحوكمة الشركات لسنة 2023م"، و"أبرز وسيط لسنة 2023م"، وغيرها.