شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع المالي يرفع أسهم أوروبا وسط ترقب قرار المركزي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الأربعاء، في صعود للجلسة السادسة على التوالي بدعم من أسهم القطاع المالي، في حين يترقب المتعاملون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 0822 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات المالية 0.5 %، مدعوما بزيادة 1.7 % لسهم بنك سانتاندير الإسباني، الذي سجل أرباحا غير مسبوقة وتجاوزت التوقعات في الربع الأخير من 2023.

ويتركز اهتمام المستثمرين على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن سعر الفائدة المقرر صدوره في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش لاستقاء مؤشرات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

ومن بين الأسهم الأكبر تحركا على المؤشر، ارتفع سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك 1.7 %، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أن توقعت الشركة الأكثر قيمة في أوروبا تحقيق مبيعات في خانة العشرات ونمو أرباح التشغيل لعام آخر بدعم رواج عقارها لإنقاص الوزن ويجوفي.

لكن سهم إتش أند إم نزل 8.9% ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن سجلت شركة بيع الأزياء بالتجزئة السويدية انخفاضا في هامش الربح في الربع الرابع، بينما قرر رئيسها التنفيذي الاستقالة من منصبه.

