شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 6.14% خلال 3ساعات.. وإيقاف تداول 63 سهمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضغطت مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، مؤشرات البورصة المصرية للتراجع بنسبة كبيرة خلال 3 ساعات من بدء جلسة التداول، مما تسبب في إيقاف تداول 63 سهمًا لمدة 10 دقائق، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 6.14% ليصل إلى مستوى 28483 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 7.07% ليصل إلى مستوى 34164 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.81% ليصل إلى مستوى 12169 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 9.27% ليصل إلى مستوى 6297 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 9.13% ليصل إلى مستوى 8959 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 4.21% ليصل إلى مستوى 6691 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 63 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: شارم دريمز للاستثمار السياحي، والكابلات الكهربائية المصرية، وليسيكو مصر، ومصر لصناعة الكيماويات، والتعمير والاستشارات الهندسية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وبنك كريدي اجريكول مصر، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والقلعة للاستثمارات المالية، وبي انفستمنتس القابضة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وارابيا انفستمنتس هولدنج، وام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدلتا للسكر، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والعربية للصناعات الهندسية.

كما تم إيقاف تداول أسهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وطاقة عربية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وليسيكو مصر، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، والملتقى العربي للاستثمارات، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والألومنيوم العربية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لحليج الأقطان، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، والقاهرة للزيوت والصابون، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

وضمت قائمة الأسهم التي تم إيقاف تداولها: العبور للاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، وغاز مصر، وإيديتا للصناعات الغذائية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وجي بي كوربوريشن، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، ومصر بني سويف للأسمنت، والدولية للمحاصيل الزراعية، والإسماعيلية مصر للدواجن، والقاهرة للدواجن، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وجهينة للصناعات الغذائية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والشمس للإسكان والتعمير، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، واودن للاستثمارات المالية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو.