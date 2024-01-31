شكرا لقرائتكم خبر عن البيع على الخارطة يسد الفجوة العقارية ويعزز الناتج المحلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية