شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين هشام الزيد عضوا بلجنة المراجعة في «جبل عمر للتطوير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير تعيين عضو لجنة المراجعة هشام الزيد.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ بداية العضوية 1445-07-19 الموافق 2024-01-31.

وأضافت أن هشام الزيد يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي للاستثمار العقاري بشركة أوقاف للاستثمار - الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف.

ويحمل الزيد درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ويشغل الزيد عضوية مجلس إدارة ولجان في عدد من الشركات العقارية والاستثمارية.