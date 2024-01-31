شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين هشام الزيد عضوا بلجنة المراجعة في «جبل عمر للتطوير» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير تعيين عضو لجنة المراجعة هشام الزيد.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ بداية العضوية 1445-07-19 الموافق 2024-01-31.
وأضافت أن هشام الزيد يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي للاستثمار العقاري بشركة أوقاف للاستثمار - الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف.
ويحمل الزيد درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ويشغل الزيد عضوية مجلس إدارة ولجان في عدد من الشركات العقارية والاستثمارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ بداية العضوية 1445-07-19 الموافق 2024-01-31.
وأضافت أن هشام الزيد يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي للاستثمار العقاري بشركة أوقاف للاستثمار - الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف.
ويحمل الزيد درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ويشغل الزيد عضوية مجلس إدارة ولجان في عدد من الشركات العقارية والاستثمارية.