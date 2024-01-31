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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المياه الوطنية انتهت من تنفيذ التوسعة الإضافية في خزانات المحطة الطرفية الشمالية الغربية على طريق الملك خالد شمال غرب مدينة الرياض بسعة تصميمية بلغت 300 ألف م3، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 144 مليون ريال؛ لترتفع بذلك السعة التخزينية للمحطة إلى مليون وثلاث مئة م3. وأوضحت شركة المياه الوطنية أن مشروع التوسعة الذي يأتي ضمن منظومة الخزن الاستراتيجي للمياه تضمَّن تنفيذ خزان مياه أرضي استراتيجي بسعة تقريبية بلغت 300 ألف م3، مبينة أن المشروع يعمل بكامل طاقته الاستيعابية البالغة مليون وثلاث مئة ألف م3؛ وذلك لدعم تغذية عملائها في عدد من أحياء شمال مدينة الرياض ووسطها.

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