للمرة الرابعة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وقرر الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاما.

وفي ديسمبر الماضي، قرر المركزي الأميركي خفض توقعاته للتضخم الأساسي في العام 2024 إلى 2.4 بالمئة، مقابل 2.5 بالمئة في توقعاته السابقة خلال سبتمبر.

وخفض توقعاته للتضخم في العام 2023 إلى 2.8 بالمئة مقابل 3.3 بالمئة في التوقعات السابقة.

وأشارت توقعات المركزي الأميركي آنذاك لمؤشر التضخم الذي يستثني الغذاء والطاقة، استمرار التراجع خلال عامي 2025 و2026 وذلك إلى 2.1 بالمئة و2 بالمئة على التوالي.

وخفض المركزي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي قليلا خلال العام 2024 إلى 1.4 بالمئة مقابل 1.5 بالمئة في التوقعات السابقة.