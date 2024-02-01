شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ" تستقبل وفدا من السفارة الفنلدية لمناقشة تطوير التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أعضاء مبادرة " ابدأ " وفدًا من السفارة الفنلندية بمقر شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات التي ُتعد الذراع التنفيذي للمبادرة، وذلك لمناقشة سبل تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وبحث إمكانية نقل وتبادل الخبرات المعرفية بين مصر وفنلندا الرائدة عالميًا في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال تحسين المناهج وتطوير طرق التدريس واستخدام أفضل الممارسات داخل مدارس التعليم الفني، لربط التعليم بالتوظيف وإعداد كوادر فنية مؤهلة على أعلى مستوى وقادرة على مواكبة التطورات العالمية في سبيل تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، أشار أعضاء مبادرة "ابدأ" إلى نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS (بنظام التكنولوجيا التطبيقية) الذي أطلقته المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم افتتاح مدرستي "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط والمتخصصة بمجالي الخدمات اللوجيستية وصيانة وإصلاح السفن، و"ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي والتي قام "بيكا كوسونن" سفير دولة فنلندا في مصر، بزيارتها في ديسمبر الماضي، حيث تُعد من أوائل المدارس التي سيتم اعتمادها من قبل هيئة Omnia الفنلندية.

كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون المشتركة بين الجامعات المصرية والجامعات التقنية الفنلندية، لتحقيق التكامل وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل المتغيرة في المجالات والقطاعات المختلفة لا سيما قطاع الصناعة، بالإضافة إلى مناقشة كيفية جذب مزيد من الاستثمارات، لاستغلال الفرص المتاحة بالسوق المصري وإقامة مشروعات مشتركة، وتجارة بينية مع دول أفريقيا والمنطقة.

يأتي ذلك في إطار جهود مبادرة ابدأ في بحث وتعزيز سبل التعاون المشترك مع الجهات الإقليمية والدولية المختلفة لفتح آفاق جديدة لدعم العمالة المصرية وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمصر، وتأهيل العمالة الفنية وفقًا للمعايير الدولية.















