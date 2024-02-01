شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر الخميس 1 فبراير 2024 .. عيار 21 يسجل 4050 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر جرام الذهب عيار 21 وكافة الأعيرة المتداولة في السوق المصرى اليوم الخميس 1 فبراير 2024، وسط اضطرابات في عملية التسعير، حيث يشهد الذهب تغيرات مستمرة، ولا يوجد سعر موحد للمعدن النفس فى مصر.





عيار 21 يسجل 4050 جنيها.

عيار 18 يسجل 3471 جنيها.

عيار 14 يسجل 2700 جنيه.

الجنيه الذهب 32400 جنيه.





كشف مجلس الذهب العالمي ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7%، حيث سجلت 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022 بسبب الإقبال الكبير التحوط من انخفاض الجنيه المصري جراء الهبوط الكبير للعملة وتراجع القوة الشرائية.

وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أنه تم اقتناء 30.3 طن من السبائك والعملات الذهب خلال عام 2023 مقابل 19.2 طن في 2022، بزيادة 11.1 طن بنسبة 57.8%، حيث أصبح الاتجاه العام في مصر لشراء الذهب الخام من العملات والسبائك هرباً من المصنعية المرتفعة.

وكشف مجلس الذهب العالمي أن المشغولات الذهبية سجلت 26.7 طن في العام 2053 مقابل 32.3 طن في عام 2022، بتراجع 5.6 طن بنسبة 17.3% مع انخفاض الطلب عليها بسبب ارتفاع المصنعية.