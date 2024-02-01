شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية مشروع مع وزارة الصحة بـ34.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية أمس خطاب الموافقة على الترسية لمنافسة مشروع تابع لوزارة الصحة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشورع تقدر بنحو 34.8 مليون ريال.

وأضافت أن المشروع هو: صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفيات والمراكز الصحية داخل الرياض بتجمع الرياض الصحي الثاني التابع لوزارة الصحة.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024م.