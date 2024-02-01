شكرا لقرائتكم خبر عن «المجموعة السعودية» تتحول للربحية بـ 11 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، صافي ربح في الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، يقدر بنحو 11 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 222 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة في الربع الحالي.

وحققت المشاريع أرباحاً مقارنةً بخسائر خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة إلى وجود أعمال صيانة دورية مجدولة خلال الربع المماثل من العام السابق للمشروع "الشركة السعودية للبوليمرات".

وأضافت أن ذلك جاء رغم انخفاض عوائد المرابحات الإسلامية، وارتفاع في مصاريف الزكاة.

وبحسب الشركة يعود سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى: انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة إلى: ارتفاع تكاليف اللقيم، وانخفاض في الكميات المباعة.

وأوضحت أن من ضمن الأسباب: انخفاض عوائد المرابحات الإسلامية، و ارتفاع في مصاريف الزكاة.

ويعود سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة.

وأفادت أن ذلك جاء نتيجة: التوقف غير المجدول للمشروع "الشركة السعودية للبوليمرات" خلال الفترة الحالية من العام الحالي، وانخفاض اسعار بيع المنتجات.

وجاء ذلك مع ارتفاع في عوائد المرابحات الإسلامية، وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية.

