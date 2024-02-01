شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مالكي وحدات «صندوق البلاد المتداول للصكوك» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر يناير 2024، بقيمة 507.220 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 24 رجب 1445هـ الموافق 05 فبراير 2024م.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 10,900,000، فيما تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.046 ريال.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.57%، لافتة إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-07-18 الموافق 2024-01-30.
وأفادت بأن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-07-24 الموافق 2024-02-05.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 24 رجب 1445هـ الموافق 05 فبراير 2024م.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 10,900,000، فيما تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.046 ريال.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.57%، لافتة إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-07-18 الموافق 2024-01-30.
وأفادت بأن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-07-24 الموافق 2024-02-05.