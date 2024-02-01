شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 1-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 1-2-2024، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 99.36 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 100.25 جنيه للشراء، و100.60 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري100.25 جنيه للشراء. وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري100.25 جنيه للشراء. 100.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري99.36 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري99.36 جنيه للشراء. 100.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر100.04 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر100.04 جنيه للشراء. 100.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية97 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية97 جنيه للشراء. 100.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib97.30 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib97.30 جنيه للشراء. 100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي98.09 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي98.09 جنيه للشراء. 100.72 جنيه للبيع.

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