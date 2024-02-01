شكرا لقرائتكم خبر عن 4.7 مليار دولار.. الأرجنتين تحصل على قرض جديد من صندوق النقد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت الأرجنتين على قرض جديد بعد موافقة صندوق النقد الدولي، على صرف دفعة جديدة، بعد استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأرجنتين.

وأوضح أنه صرف حوالي 4.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة الأرجنتينية و"التزامها القوي باستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ومساعدة الأرجنتين في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات". قروض الأرجنتين وبين أن المستهدفات الأساسية لبرنامج الإصلاح حتى نهاية ديسمبر 2023، لم تتحقق بهوامش كبيرة بسبب عقبات سياسية.

وأضاف: ويعني هذا أنه على المجلس الموافقة على مجموعة إعفاءات وتعديل أهداف برنامج الإصلاح.

وأشادت كريستالينا جورجيفا رئيسة الصندوق بالخطوات الأولية والخطط الطموحة لحكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، لإعادة برنامج الإصلاح إلى مساره واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وحماية الفئات الأضعف من المجتمع الأرجنتيني. تضخم مرتفع وبينت جورجيفا أنه بعد استكمال المراجعات السابقة، اتضح أن "الاختلالات والتشوهات الكبيرة بالفعل في الأرجنتين زادت حدتها، في حين انحرف البرنامج عن مساره بشدة، بما يعكس السياسات غير المتسقة للحكومة السابقة".

وأكدت أن حكومة ميلي ورثت "تركة صعبة" تتضمن تضخما مرتفعا واحتياطي النقد الأجنبي المستنزف وارتفاع معدلات الفقر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الطريق نحو استعادة استقرار الاقتصاد سيكون صعبا.