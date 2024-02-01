أكثر من 50 صنفًا من الحمضيات ينتجه مشروع الفهاد الوقفي للزراعة الذكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، اليوم، مشروع الفهاد الوقفي للزراعة الذكية ببريدة، حيث يُقام المشروع على مساحة تزيد عن 250 ألف م2، بتكلفة تزيد عن 18 مليون ريال، وينتج أكثر من 3000 طن سنوياً من الخضروات والفواكه الموسمية ذات الجودة العالية مثل: التوت، والخس، والطماطم الكرزي، وأكثر من 50 صنفًا من الحمضيات، من خلال البيوت الزجاجية المقامة على مساحة 3 هكتارات ونصف.

وبيَّن الصوينع أن مشروع الفهاد الوقفي للزراعة الذكية هو إحدى المشاريع الرائدة في تعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز جانب الزراعة الذكية، وتوفير المياه عبر نظام التحكم بالري والمناخ، وسيسهم هذا المشروع الوقفي في إمداد السوق بحوالي 3 ملايين كيلو من المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية.