شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الأسئلة الشائعة عن صحكوك «صح» الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز الوطني لإدارة الدين، وبالتعاون مع القطاع الخاص، بإطلاق منتج صح (صكوك حكومية)، كأحد المنتجات الادخارية المدعومة من الحكومة والموجهة للأفراد، وهي أحد المبادرات المندرجة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، وتتبع للركيزة الثالثة التي تعنى بتعزيز وتمكين التخطيط المالي والادخار.
في السطور التالية نتعرف على أبرز الأسئلة الشائعة عن منتج "صح":
عوائد سنوية
سهولة الاشتراك
بدون رسوم على المشتركين
لا يوجد قيود على الاسترداد
في السطور التالية نتعرف على أبرز الأسئلة الشائعة عن منتج "صح":
ماذا يعني صح؟هو صكوك حكومية ادخارية للأفراد متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية.
لماذا أختار صح؟لأنه منتج حكومي بدون رسوم اشتراك، ويتيح لك فرصة البدء بـ 1,000 ريال فقط وحتى 200,000 ريال بعوائد سنوية مجزية.
ما الهدف من صح؟يهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار وتمكين جميع أفراد المجتمع، مهما كان مستوى دخلهم، من الادخار. وتحقيق عوائد سنوية مجزية بكل يسر وسهولة.
كيف أشترك في صح؟تستطيع الاشتراك في صح من جهازك وبثواني، من خلال حسابك البنكي بإحدى المؤسسات المالية المعتمدة.
من هي الجهة المسؤولة عن إصدار «صح» - المصدر؟تصدره حكومة المملكة من خلال وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين
ما هي مميزات «صح»؟متوافق مع الشريعة الإسلامية
عوائد سنوية
سهولة الاشتراك
بدون رسوم على المشتركين
لا يوجد قيود على الاسترداد
هل «صح» متوافق مع الشريعة الإسلامية؟نعم متوافق مع الشريعة الإسلامية
ما هي المؤسسات المالية التي توفر خدمة الاشتراك بـ «صح»؟شركة الأهلي المالية، شركة الراجحي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الأول للاستثمار، شركة الانماء للاستثمار
هل يوجد رسوم للاشتراك بـ «صح»؟لا توجد أي رسوم على المشتركين
ما هي قيمة الصك؟القيمة الاسمية للصك هي (1000) ريال سعودي
هل تعتبر قيمة الصك ثابتة أم متغيرة؟ثابتة
هل العائد ثابت أم متغير؟العائد ثابت لكل إصدار
ما هو الحد الأدنى للاشتراك في «صح»؟1000 ريال سعودي، وهو ما يعادل قيمة صك واحد
ما هو الحد الأعلى للاشتراك بـ «صح»؟200,000 ريال سعودي لمجموع الإصدارات لكل فرد خلال مدة البرنامج
متى يتم توزيع أرباح «صح»؟الربح السنوي للصكوك سيدفع عند تاريخ الاستحقاق
ما معنى (تاريخ الاستحقاق)؟تاريخ انتهاء مدة الصك، وسيكون تاريخ الاستحقاق سنة ميلادية
كيف يتم سداد قيمة الصك والعوائد بعد انقضاء الأجل؟سيتم تحويل مبالغ الاشتراك مع الأرباح (إن وجدت) لمالك الصك بعد تاريخ الاستحقاق مباشرة
ما هي نسبة المخاطر عند الاشتراك بـ «صح»؟منخفضة المخاطر
من هو المشترك المؤهل المستهدف؟
السعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر (18) سنة