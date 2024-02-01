شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 118 نقطة ليقفل عند مستوى 11914 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 362 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع. الأكثر ارتفاعًا وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، والباحة، وأنعام القابضة، ونادك، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا. الأكثر انخفاضًا أما أسهم شركات: بروج للتأمين، والوطنية، والصقر للتأمين، ولومي، وسيرا الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.42% و5.34%. الأكثر نشاطًا بالكمية فيما كانت أسهم شركات: أديس، والباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية. الأكثر نشاطًا في القيمة كما كانت أسهم شركات: أديس، وأرامكو السعودية، والراجحي، والمنجم، والحفر العربية هي الأكثر نشاطًا في القيمة. مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 205.65 نقاط، ليقفل عند مستوى 25192.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

