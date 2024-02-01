شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس: مصر مؤهلة لأن تصبح مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الوزير المفوض التجارى سيد فؤاد، رئيس المكتب التجارى والاقتصادى المصرى بباريس، على أن مصر مؤهلة لأن تصبح مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المستويين الإقليمى والدولي.

وجاء ذلك فى إطار زيارة الوزير المفوض التجاري، لأعمال المعرض الدولى لصناعات الهيدروجين " Hyvolution Paris" والمنعقد بباريس والذى يعد أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة بقطاع إنتاج الهيدروجين والصناعات المغذية له وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعى والذى يوفر أيضا فرصا كبيرة للشركات الراغبة فى عرض إمكانات تنفيذ مشروعات مشتركة لإنتاج الهيدروجين على المستويين الإقليمى والدولي.

وأكد فؤاد على جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصناعية التى تستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر، فى ضوء ما يتيحه الاقتصاد المصرى من مزايا تنافسية ومن توافر مصادر إنتاج الطاقة النظيفة وبنية تحتية ساهمت فى توقيع مصر خلال الفترة الماضية على اتفاقات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة تتجاوز 85 مليار دولار أمريكى بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية، فضلا عن المساهمة الإيجابية للمشروعات الخضراء المقامة فى مصر فى تحقيق القارة الإفريقية لمعدلات نمو إجمالية فى المشروعات الخضراء التى تمت فى عام 2022 على مستوى القارة بنحو 39% .

كما قام الوزير المفوض التجارى بتفقد جناح شركة "هيدروجين مصر"، المشاركة بالمعرض، وخلال لقائه مع مسئوليها، شدد على ما توليه الدولة من أهمية لتشجيع الشركات الوطنية لتعزيز تواجدها بقطاع إنتاج الهيدروجين بالشراكة مع الشركات الفرنسية والأوروبية لنقل تكنولوجيا الإنتاج بهذا المجال، وأيضا رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بما يساهم فى خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية الهيدروجين الذى يتم إنتاجه من خلال تلك المشروعات بما يتناسب مع تقديرات احتياجات السوق المحلى وزيادة فرص التصدير على المستويين الإقليمى والدولي.

ومن ناحية أخرى، أجرى الوزير المفوض التجارى عدة لقاءات مع ممثلى الجهات الدولية والشركات الأوروبية ودوائر الأعمال الفرنسية المعنية بقطاع صناعة الهيدروجين، من بينهم المدير التنفيذى لمبادرة Hydrogen Europe والتى تضم فى عضويتها نحو 450 جهة معنية بقطاع صناعة الهيدروجين ترتكز أنشطة المبادرة فى تعزيز التعاون المشترك بين الشركات الدولية لرفع معدلات إنتاج الهيدروجين والمساهمة فى صياغة السياسات الحاكمة لأنشطة عمليات الإنتاج على المستويين الإقليمى والدولي.

وشدد على ما يوفره الاقتصاد المصرى من فرص لتعزيز عمليات الإنتاج الصناعى للهيدروجين فى ضوء الموقف التنفيذى الحالى لتنامى هذا النمط من المشروعات فى مصر وفى ضوء ما تشهده الفترة الحالية على مستوى الاقتصاد الكلى من توجه السياسة الاقتصادية للدولة من دعم للمشروعات الخضراء وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 27 يناير 2024 بالتصديق على مشروع القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر والتأثيرات الإيجابية لهذا القانون لدفع جهود الدولة نحو التحول للطاقة المستدامة.

وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من وصول مصر المركز الأول كأفضل وجهة استثمارية فى إفريقيا فى عام 2022 وفقا لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمى الصادر من قبل UNCTAD، مع التركيز على التنامى فى حجم الاستثمارات الخضراء لإنتاج الطاقة النظيفة فى مصر.

كذلك أكد على نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى جذب العديد من المشروعات التى تم توقيع الاتفاقات الإطارية بشأنهم لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية من بينها كل من مجموعتى (EDF -TOTAL) الفرنسيتين، وما توفره المنطقة من أدوات دعم للمشروعات المقرر تنفيذها من خلال توفير البنية التحتية المشتركة للمشروعات بما يساهم فى خفض التكلفة الإجمالية للإنتاج المستهدف.

وخلال لقاءات رئيس المكتب التجارى والاقتصادى المصرى بباريس مع الجهات الأوروبية والدولية المشاركة بأعمال المعرض، انعكس الاهتمام الذى يوليه المجتمع الدولى لمصر كأحد أبرز مقاصد الاستثمار الصناعى على المستوى الدولى لإنتاج الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين بالنظر إلى الميزات النسبية المتاحة فى مصر من توافر مصادر توليد الكهرباء من (الطاقة الشمسية / الرياح / الغاز الطبيعى )، وهو الأمر الذى يزيد من كفاءة عمليات الإنتاج بالسوق المصرى بالمقارنة مع عدد من الدول الأخرى على المستويين الإقليمى والدولي.