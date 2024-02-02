شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب في مصر
عيار 24 يسجل 4514 جنيها.
عيار 21 يسجل 3950 جنيها.
عيار 18 يسجل 3386 جنيها.
عيار 14 يسجل 2633 جنيها.
الجنيه الذهب 31600 جنيه.
وتتجه أسعار الذهب في البورصة العالمية لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة،بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.
وارتفع السعر الفوري للذهب نحو 1% أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. حيث كشفت البيانات ارتفاع عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 9 آلاف طلب إلى 224 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من يناير، في مقابل توقعات انخفاضها إلى 213 ألف طلب.
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