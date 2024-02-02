شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 وسط تقلبات في حركة الذهب بالسوق المصري وتوقف بعض محلات التجزئة عن البيع والشراء، حيث سجل آخر سعر لعيار 21 ما قيمته 3950 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4514 جنيها.

عيار 21 يسجل 3950 جنيها.

عيار 18 يسجل 3386 جنيها.

عيار 14 يسجل 2633 جنيها.

الجنيه الذهب 31600 جنيه.

وتتجه أسعار الذهب في البورصة العالمية لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة،بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب نحو 1% أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. حيث كشفت البيانات ارتفاع عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 9 آلاف طلب إلى 224 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من يناير، في مقابل توقعات انخفاضها إلى 213 ألف طلب.