شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صناديق الاستثمار فى الذهب بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الحكومة، إلى تنشيط الاستثمار في صناديق الذهب بمصر خلال الفترة المقبلة، بهدف وقف تذبذب الأسعار في سوق المعدن الأصفر، وتوفير آلية للمواطنين لتحقيق عائد مرتفع من خلال الصناديق دون المضاربة بشكل مبالغ في سوق الذهب، ويقدم ”الخليج 365” أبرز الأسئلة وأجوبتها عن صناديق الذهب.





س- بداية.. كم يبلغ حجم مشتريات المصريين من الذهب؟ج- سجل المصريون رقمًا قياسيًا في مشتريات الذهب خلال عام 2023 بإجمالي بلغ 57 طنًا بزيادة 10.7% عن العام السابق.

س- ما هي أسباب الإقبال على شراء الذهب، وما هي تداعياته؟

ج- زيادة الإقبال على الاستثمار في المعدن الأصفر، لتحقيق عائد مرتفع، والتحوط من انخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية، ولكن سوق بيع الذهب شهد تذبذبًا واضحًا في الأسعار مما حفز الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء تعديلات على صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة لتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب.





س- ما هي التعديلات التي طرأت على صناديق الاستثمار في الذهب؟ج- انتهت هيئة الرقابة المالية، من وضع الإطار القانوني المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

ووضعت التعديلات الإطار التنظيمي والتشريعي يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.





س- ما هي نتائج تعديل إنشاء صندوق الاستثمار في الذهب؟ج- سجلت هيئة الرقابة المالية، في مايو من العام الماضي، أول صندوق للاستثمار في الذهب، شارك في الاكتتاب به 70.15 ألف عميل به بقيم أصول بلغت 743.1 مليون جنيه حتى يوم 24 يناير الجاري، ويتوقع إطلاق صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة، وكذلك إجراء تعديلات لتشجيع الاكتتاب بهذه الصناديق.

ويمثل صندوق للاستثمار في الذهب، الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع.





س- ما هي مزايا الاستثمار في صناديق الذهب؟ج- يوفر الاستثمار في صناديق الذهب عددًا من المزايا منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين في الذهب من السرقة أو التلف.





س- كيف يتم الاستثمار في صندوق الذهب؟ج- يتيح الصندوق للمستثمرين شراء وثائق بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه في الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، ويتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق.

وتبدأ خطوات البدء في الاستثمار في الذهب، من خلال الصندوق والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب، ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.