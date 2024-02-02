شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسندات الخزانة والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

مؤشر الدولار

أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد تقرير قوي لوظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة، ما أشاع عدم اليقين بخصوص موعد بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة.وبحلول الساعة 1346 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2035.59 دولار للأوقية (الأونصة).لكن الأسعار ارتفعت 0.6 بالمئة في غضون الأسبوع واستقرت فوق مستوى محوري بلغ 2000 دولار منذ بداية العام.وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.9 بالمئة إلى 2052.40 دولار.وارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة مما يجعل السبائك أكثر كلفة للمشترين في الخارج من حائزي العملات الأخرى. وارتفعت أيضا عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات.أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 353 ألف وظيفة في يناير متخطين توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألف وظيفة.وشجعت متانة الاقتصاد وقوة إنتاجية العمال الشركات على توظيف عدد أكبر من العاملين والاحتفاظ بهم، في اتجاه قد يقي الاقتصاد من ركود هذا العام.وتشير أداة (فيد ووتش) التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المتعاملين يتوقعون الآن فرصة نسبتها 78 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو، مقارنة مع 92 بالمئة قبل صدور البيانات. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.وتراجع رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول عن فكرة خفض أسعار الفائدة في الربيع، لكنه عبر عن ثقته في اتجاه التضخم نحو النطاق المستهدف عند اثنين بالمئة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 22.63 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7 إلى 906.92 وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 956.53 دولار.