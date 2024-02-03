شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليار دولار صادرات مصر إلى ليبيا فى 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية إلى ليبيا قفزة كبيرة بنهاية العام الماضي 2023، حيث سجلت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 1.6 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023، بينما كانت نحو 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 48%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ليبيا خلال الـ11 أشهر الأولى من العام الماضي وفقا لما يلي:

1- منتجات ومصنوعات من خزف وأحجار وأسمنت بقيمة 322.5 مليون دولار.

2- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 145.8 مليون دولار.

3- وقود وزيوت بقيمة 123.4 مليون دولار.

4- خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 81.4 مليون دولار.

5- خضروات وفواكه بقيمة 142.9 مليون دولار.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا لتصل إلى 1.7 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 42%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من ليبيا 61.7 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من عام 2023، مقابل 85.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 28%.