شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب فى مصر يسجل 31600 جنيه بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في الجنيه الذهب في مصر، اليوم السبت، عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر، على خلفية تحرك سعر الذهب عالمياً، وسجل جرام الذهب عيار 21 حوالى 3950 جنيها وقت نشر هذه الأسعار.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 31600 جنيها وقت صياغة هذه السطور، وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر من 250 إلي 432 جنيها.