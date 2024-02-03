رئيس الشراء الموحد: نستهدف بنهاية 2024 الاعتماد على التصنيع المحلي

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد أن 45 % من الشركات التى تفوز بالممارسات التى يتم طرحها هى شركات مصرية، كما تستهدف الهيئة الاعتماد الكامل على التصنيع المحلى بنهاية 2024.

وأضاف اللواء بهاء زيدان خلال فعاليات المؤتمر الخاص بالإعلان عن تفاصيل التعاون مع 5 كيانات عالمية لتوطين الصناعات الطبية فى مصر بالتعاون بين هيئة الشراء الموحد والهدى لمستلزمات المعامل الطبية، أن دخول هذا العدد من الشركات يؤكد ثقة الشركات العالمية فى الاقتصاد المصرى، مؤكداً الحرص على توطين الصناعات الطبية فى مصر حيث تعتبر هذه الشركات مصر حقل للمنطقة ورأس للانطلاق منها فى افريقيا.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تحصل الشركات على شهادة الجودة من أجل المنافسة، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات للشركات الوطنية من أجل تطوير إنتاجها بما يلائم المعايير العالمية وهناك حرص تام على هذا الأمر بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأكد "زيدان" أن الدولة المصرية حريصة على توطين صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية بمواصفات وجودة عالمية من أجل تعزيز القدرات المحلية فى هذه المجالات ولتحقيق الاكتفاء الذاتى منها بما يضمن تطوير منظومة الرعاية الصحية فى مصر.

وكشف عن أن الهيئة تتعاون وتنسق مع شركات محلية وعالمية للعمل على نقل التكنولوجيا العالمية فى مجالات الصناعات الطبية الى السوق المصرية عبر شراكات حقيقية تضمن تحسين جودة المنتجات وتطوير العملية الصناعية.