إطلاق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد اليوم بدعم حكومي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اليوم أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، وذلك تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).

وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، أن إطلاق منتج «صح» يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

وأفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني أن هذه الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقومة بالريال السعودي، التي ستطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بـمنتج «صح»، مبينا أن هذه المبادرة تمثل حافزا للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة لفئات مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها.

ويوفر المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية «صح» عوائد مجزية، وسيطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية، وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاشتراك في أول إصدار من منتج «صح» في شهر فبراير 2024م، حيث سيطرح في اليوم الرابع من الشهر وحتى اليوم السادس منه، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنتج، والتقويم الزمني لإصداراته عبر الرابط التالي: https://ndmc.gov.sa/gov-sukuk/Pages/default.aspx

منتج (صح)

عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، وهو منتج ادخاري مخصص للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحه بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).

تفاصيل المنتج:

أول منتج ادخاري للأفراد ومدعوم من الحكومة.

مشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).

الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقومة بالريال السعودي.

تطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بـمنتج «صح».

المنتج الادخاري متوافق مع الشريعة الإسلامية «صح» ويحقق عوائد مجزية.

تبدأ فترة الاشتراك في أول إصدار في شهر فبراير 2024م.

يطرح في اليوم الرابع من الشهر وحتى اليوم السادس منه.

شركة الأهلي المالية.

شركة الجزيرة للأسواق المالية.

شركة الإنماء للاستثمار.

شركة الأول للاستثمار.

شركة الراجحي المالية.

المميزات:

متوافق مع الشريعة الإسلامية.

عوائد سنوية مجزية.

مدعوم حكوميا.

آمن ذو مخاطر منخفضة.

تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل.

زيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري.

توفير أسلوب ادخاري آمن وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية.

تعزيز ثقافة الادخار.