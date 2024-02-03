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واستضاف اللقاء بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، 59 مستفيدا من منشآت طموح متسارعة النمو، حيث قدم عرض تعريفي لتأهيل الموردين من أرامكو السعودية، إلى جانب مشاركة منشآت في اللقاء من خلال شرح خدمة جدير وآلية التأهيل للاستفادة من مشاريع القطاع الخاص المطروحة، وعقدت جلسات فردية ونقاشات مفتوحة بين ممثلي الجهات ومنشآت طموح.
وتهدف الفعالية إلى إنشاء بيئة ريادية وبناء علاقات مهنية مع الفئة المستهدفة، والعمل على حصر أبرز التحديات التي قد تواجه منشآت طموح، إلى جانب متابعة وتقييم وتطوير البرنامج من خلال الاستماع للفئة المستهدفة، والتعرف على برنامج طموح أكثر والخدمات المقدمة من خلاله، إضافة إلى تقوية العلاقات بين منشآت طموح والشركاء الممكنين.
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