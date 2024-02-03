الاقتصاد

51 مزادا لبيع 486 عقارا في 12 منطقة

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- بواسطة أيمن الوشواش - يشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» على إقامة 51 مزادا علنيا، ابتداء من بداية فبراير وحتى 19 منه، إذ تتنوع المزادات بين حضورية والكترونية، لبيع وتصفية 486 عقارا سكنيا وتجاريا، في 12 منطقة بالمملكة.

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيقام 12 مزادا في منطقة الرياض لعرض 127 فرصة عقارية متنوعة، و3 مزادات بالمدينة المنورة يعرض خلالها 48 عقارا، و12 مزادا لعرض 111 عقارا بمنطقة مكة المكرمة، و43 عقارا بالمنطقة الشرقية خلال 7 مزادات علنية، و42 فرصة عقارية في 5 مزادات بمنطقة القصيم، و40 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة حائل، ومزادان بمنطقة الحدود الشمالية يعرض فيه 9 عقارات.

إضافة إلى مزادين لعرض 46 عقارا بمنطقة جازان، ومزاد بمنطقة الجوف لعرض 6 عقارات، ومزاد بعسير يعرض خلاله 9 فرص عقارية، ومزاد بمنطقة نجران لعرض 5 عقارات نوعية، ومزاد بمنطقة تبوك لعرض منقولات متنوعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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