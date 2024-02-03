51 مزادا لبيع 486 عقارا في 12 منطقة

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وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث سيقام 12 مزادا في منطقة الرياض لعرض 127 فرصة عقارية متنوعة، و3 مزادات بالمدينة المنورة يعرض خلالها 48 عقارا، و12 مزادا لعرض 111 عقارا بمنطقة مكة المكرمة، و43 عقارا بالمنطقة الشرقية خلال 7 مزادات علنية، و42 فرصة عقارية في 5 مزادات بمنطقة القصيم، و40 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة حائل، ومزادان بمنطقة الحدود الشمالية يعرض فيه 9 عقارات.
إضافة إلى مزادين لعرض 46 عقارا بمنطقة جازان، ومزاد بمنطقة الجوف لعرض 6 عقارات، ومزاد بعسير يعرض خلاله 9 فرص عقارية، ومزاد بمنطقة نجران لعرض 5 عقارات نوعية، ومزاد بمنطقة تبوك لعرض منقولات متنوعة.
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