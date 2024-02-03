تفاهم بين هيئة العقار وجامعة الفيصل لتطوير برامج عقارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للعقار مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل، تهدف إلى إنشاء إطار لتطوير برامج متعلقة بالأنشطة العقارية وتطوير القدرات البشرية، وذلك ضمن جهود الهيئة الهادفة لرفع المعايير المهنية في القطاع العقاري بالمملكة.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله الحماد، ورئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع.

وتركز المذكرة على تدعيم إدخال العلوم العقارية في التعليم، عن طريق المقررات والمناهج ومشاريع التخرج والدراسات العليا، ومشاريع الأبحاث والنشر العلمي، بما يحقق تفعيل تطبيق هذه الأنشطة على أرض الواقع من الخريجين عند التحاقهم بقطاع العمل، سواء العام أو الخاص.

وتهدف إلى الإسهام في نشر المعرفة وزيادة الوعي العام بأنشطة وخدمات الهيئة العامة للعقار، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات في مجال البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والخبرات، فضلا عن الإسهام في إعداد وتنفيذ الدبلومات والبرامج المتخصصة في العلوم العقارية، إلى جانب التنسيق لعمل برامج بحثية مشتركة، وتطوير المناهج الدراسية وبرامج التدريب والتوظيف، وغيرها من المجالات ذات العلاقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن التعاون مع جامعة الفيصل يأتي إيمانا بدورها المهم بصفتها شريكا معرفيا يعمل على تزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة، ترتكز على مناهج دراسية اُختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة، انطلاقا من استراتيجية واضحة تهدف إلى تطوير القطاع العقاري وتعزيز الثقة فيه، بما يتواكب مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار تعمل خلال ذراعها التعليمية (المعهد العقاري السعودي) على رفع المستوى المعرفي، وتأهيل العاملين في السوق العقاري السعودي، للإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقاري السعودي، وتطوير مهاراتهم الاحترافية خلال التدريب والتأهيل.