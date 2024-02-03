17 فبراير آخر موعد للتسجيل في دبلوم صناعة الخطوط الحديدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» استقبال طلبات التسجيل للدراسة في برنامج الدبلوم المتخصص في مجالات: قيادة القطارات، والإشارات والتحكم، وصيانة القاطرات والعربات، إضافة إلى صيانة البنية التحتية، حيث ينتهي البرنامج التدريبي بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».

وذكر المعهد في بيان له أن استقبال طلبات التسجيل يستمر حتى يوم السبت 17 فبراير 2024، وذلك من خلال موقع المعهد: www.srp.edu.sa.

وأوضح مدير عام معهد سرب المهندس عبدالعزيز الصقير، أن البرنامج التدريبي يبدأ في تاريخ 16 - 4 - 2024م بمقر المعهد بمدينة بريدة، مبينا أن البرنامج يقدم تخصصات حيوية تقوم عليها صناعة الخطوط الحديدية، وتنتهي بتأهيل المتدرب الذي بعد اكتمال مدة التدريب التي تستمر لمدة عامين ونصف، تتضمن سنة تحضيرية يتلقى خلالها المتدرب تعليما مكثفا باللغة الإنجليزية، وبعد ذلك يستكمل المتدرب دراسة التخصص والتدريب على رأس العمل لمدة سنة ونصف.

وأفاد الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 2000 ريال للسنة التحضيرية، و3000 ريال للسنة والنصف التخصصية، ويتم تسجيله في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول كموظف تحت التدريب، ويحصل على تأمين طبي، وإجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر سنويا أثناء فترة التدريب.

وأبان أن الشروط العامة للقبول في البرنامج تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على الثانوية العامة (علمي) بمعدل لا يقل عن 80%، وألا تقل درجته في اختبار «قياس» عن 70%، وألا يزيد عمره عن 23 عاما، وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

وقدم الصقير شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وصندوق تنمية الموارد البشرية، مؤكدا أن الكفاءات الوطنية الشابة تسهم في تحقيق الاستدامة في صناعة الخطوط الحديدية، كما يسهمون في رفع الكفاءة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

دبلوم صناعة الخطوط الحديدية:

العمل بعد البرنامج: شركة «سار».

انتهاء التسجيل: 17 فبراير 2024.

بدء البرنامج: 16 أبريل 2024.

المكان: مقر المعهد بمدينة بريدة.

مدة التدريب: عامان ونصف.

المجالات:

قيادة القطارات.

الإشارات والتحكم.

صيانة القاطرات والعربات.

صيانة البنية التحتية.

المزايا:

مكافأة شهرية: 2000 ريال للسنة التحضيرية.

مكافأة شهرية: 3000 ريال للسنة والنصف التخصصية.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

تأمين طبي.

إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر.

الشروط: