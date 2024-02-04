الاقتصاد

«جروب فايف» توقع عقدا مع أرامكو بقيمة 30 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جروب فايف للأنابيب عقدا مع شركة أرامكو بقيمة 30 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن: مشروع تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة بإحدى المشاريع المملوكة لشركة أرامكو .
وأضافت أن مدة العقد شهرين، فيما سينعكس الأثر المالي ابتداءً من الربع الثالث من العام المالي 2024م.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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