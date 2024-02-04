شكرا لقرائتكم خبر عن «جروب فايف» توقع عقدا مع أرامكو بقيمة 30 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.