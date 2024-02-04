شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «مهارة» توافق على تجزئة القيمة الاسمية إلى ريال واحد للسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) للشركة والذي عقد في تمام الساعة 7:30مساء يوم الخميس الماضي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية حسب نظام الشركة الأساسي ونظام الشركات.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية شملت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجزئة أسهم الشركة. تجزئة السهم أوضحت أن القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريالات، فيما تبلغ بعد التعديل: 1 ريال.

وأفادت بأن عدد الأسهم قبل التعديل: 47.500.000 سهم.، فيما تبلغ عدد الأسهم بعد التعديل: 475.000.000 سهم.

وأشارت إلى أنه لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.

ولفتت إلى أن قرار التجزئة نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة السهم.

ونوهت بتطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم.

وذكرت الشركة أن النتائج تضمنت: تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المـال)، وحذف المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات رئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي وأمين السر).

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

وبحسب الشركة فإن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة، والموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.

وشملت النتائج: الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية، والموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبد الله الربدي عضواً مستقلا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 15 -06 -2023 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-04- 2024 خلفا للعضو المستقيل سليمان الزبن (عضو مستقل).