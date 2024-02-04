شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب «عبر الخليج للتسويق» بنسبة 108.92 % في «نمو» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة عبر الخليج للتسويق في السوق الموازية "نمو" إتمام عملية الطرح لـ600,000 سهم عادي تمثل 12% من أسهم الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سعر الطرح: 51 ريالا للسهم الواحد فيما بلغت نسبة التغطية 108.92% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأربعاء 1445/06/28هـ (الموافق 2024/01/10م) وحتى يوم الاثنين 1445/07/17هـ (الموافق 2024/01/29م).
ونوهت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة عبر الخليج للتسويق في السوق الموازية "نمو".
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سعر الطرح: 51 ريالا للسهم الواحد فيما بلغت نسبة التغطية 108.92% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأربعاء 1445/06/28هـ (الموافق 2024/01/10م) وحتى يوم الاثنين 1445/07/17هـ (الموافق 2024/01/29م).
ونوهت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة عبر الخليج للتسويق في السوق الموازية "نمو".