الاقتصاد

احتساب نسبة التذبذب لسهم «مهارة» على أساس سعر 6.95 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «مهارة» على أساس سعر 6.95 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مهارة للموارد البشرية يوم الخميس الماضي، على تقسيم أسهم الشركة.
واحتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 6.95 ريال لليوم الأحد وإلغاء الأوامر القائمة.
وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أسهم التقسيم في محافظ قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 25/07/1445هـ الموافق 06/02/2024م
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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