شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي سنترز»: بيع مركز «صحاري بلازا» بـ200 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أتمت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) صفقة بيع مركز صحارى بلازا الواقعة في حي الملك فهد بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالله، بمبلغ إجمالي يقارب 200 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن صفقة بيع مركز صحارى بلازا تعد رابع أصل تبيعه الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية والمقدر إجمالي قيمتها السوقية بملياري ريال تقريباً.
وتشمل شروط الصفقة نقل سند الملكية خلال 45 يومًا من تاريخ التوقيع مع امكانية التمديد لـ30 يومًا إضافية بناءً على موافقة الطرفين، فيما يجب أن يكون سند الملكية خاليًا من أي رهن عقاري أو التزام قانوني أو مالي وخالي من عقود الإيجار.
وأوضحت أن المشتري، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، لافتة إلى أن تاريخ إبرام الصفقة 1445-07-20 الموافق 2024-02-01.
وبلغت القيمة الدفترية لهذا الاستثمار في قوائم الشركة مبلغ 99 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2023.
ولم يعد صحارى بلازا، وهو متجر مستأجر واحد متعدد الأقسام، يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للشركة الذي يهدف إلى ترسيخ المكانة الرائدة لسينومي سنترز باعتبارها المطور والمشغل الأول لمراكز التسوق العصرية في المملكة العربية السعودية.
وأفادت بأن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها يبلغ إجمالي أرباح بيع صحارى بلازا 79 مليون ريال بناءً على القيمة العادلة للاصل كما في 30 سبتمبر 2023. وسيكون التأثير على الإيرادات هامشيًا عند 5 ملايين ريال سنويًا.
ويتوقع ظهور الاثر المالي لهذه الصفقة في القوائم المالية للشركة ابتداءًا من الربع الاول من العام المالي 2024.
وبحسب الشركة يستخدم المبلغ المحصل من هذه الصفقة في ضخ السيولة وتعزيز المركز المالي للشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن صفقة بيع مركز صحارى بلازا تعد رابع أصل تبيعه الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية والمقدر إجمالي قيمتها السوقية بملياري ريال تقريباً.
وتشمل شروط الصفقة نقل سند الملكية خلال 45 يومًا من تاريخ التوقيع مع امكانية التمديد لـ30 يومًا إضافية بناءً على موافقة الطرفين، فيما يجب أن يكون سند الملكية خاليًا من أي رهن عقاري أو التزام قانوني أو مالي وخالي من عقود الإيجار.
وأوضحت أن المشتري، شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، لافتة إلى أن تاريخ إبرام الصفقة 1445-07-20 الموافق 2024-02-01.
وبلغت القيمة الدفترية لهذا الاستثمار في قوائم الشركة مبلغ 99 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2023.
ولم يعد صحارى بلازا، وهو متجر مستأجر واحد متعدد الأقسام، يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للشركة الذي يهدف إلى ترسيخ المكانة الرائدة لسينومي سنترز باعتبارها المطور والمشغل الأول لمراكز التسوق العصرية في المملكة العربية السعودية.
وأفادت بأن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها يبلغ إجمالي أرباح بيع صحارى بلازا 79 مليون ريال بناءً على القيمة العادلة للاصل كما في 30 سبتمبر 2023. وسيكون التأثير على الإيرادات هامشيًا عند 5 ملايين ريال سنويًا.
ويتوقع ظهور الاثر المالي لهذه الصفقة في القوائم المالية للشركة ابتداءًا من الربع الاول من العام المالي 2024.
وبحسب الشركة يستخدم المبلغ المحصل من هذه الصفقة في ضخ السيولة وتعزيز المركز المالي للشركة.