شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي سنترز»: بيع مركز «صحاري بلازا» بـ200 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية