شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوشنز» تنتهي من الاستحواذ على «ديفوتيم» بـ741.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إتمام الصفقة بمقابل نقدي لكامل قيمة الاستحواذ إذ بلغت قيمة المنشأة المعتمدة (Enterprise Value 100%) مبلغ 726.3 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 741.7 مليون ريال تقريباً). فيما تم تمويل الصفقة من خلال مصادر سلوشنز الذاتية.

وكانت شركة (سلوشنز) قد أعلنت على موقع السوق المالية الدمام - شريف احمد - أنهت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، الخميس الماضي، الاستحواذ على نسبة 40% من شركة ديفوتيم ميدل إيست.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إتمام الصفقة بمقابل نقدي لكامل قيمة الاستحواذ إذ بلغت قيمة المنشأة المعتمدة (Enterprise Value 100%) مبلغ 726.3 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 741.7 مليون ريال تقريباً). فيما تم تمويل الصفقة من خلال مصادر سلوشنز الذاتية.وكانت شركة (سلوشنز) قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 06-05-1445هـ الموافق 20-11-2023م صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة وذلك بموجب قرارها الصادر برقم 721 وتاريخ 05-05-1445هـ الموافق 19-11-2023م بشأن الصفقة.