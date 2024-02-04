شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاشتراك في منتج صح للصكوك الحكومية بعائد سنوي 5.64 % والان نبدء بالتفاصيل

الحد الأدنى للاشتراك

الدمام - شريف احمد - بدأ اليوم الاشتراك في أول منتج ادخاري مخصص للأفراد تحت اسم (صح) بعائد سنوي 5.64 %.وكانت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين قد أطلقتا أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، وذلك تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).وذكرت صفحة (صح/ صكوك حكومية) الرسمية على منصة إكس، أن فترة الاشتراك تبدا من 4 فبراير من الساعة 10 صباحا إلى 6 فبراير في الساعة 3 مساء.أضافت أن فترة الادخار سنة واحدة، بعائد 5.64%، فيما يبلغ الحد الأدنى للاشتراك في صك واحد بقيمة 1000 ريال، بينما يبلغ الحد الأعلى للاشتراك (200 صك بقيمة 200 ألف ريال).وقال رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، إن إطلاق منتج "صح" يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد.وأضاف أن ذلك يأتي من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني بأن هذه الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقوّمة بالريال السعودي، التي ستطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بـمنتج "صح".وأوضح أن هذه المبادرة تمثل حافزاَ للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة لفئات مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها.ويوفر المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية "صح" عوائد مجزية، وسيطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية، وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.