شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ«ميار القابضة» توقع عقد وكالة حصرية مع شركة أمريكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ميار القابضة اليوم، عن توقيع شركاتها التابعة" الشركة السعودية للري بالتنقيط" Saudi Drip " عقد وكالة حصرية مع شركة هانتر للصناعات "شركة أمريكية".
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن الشركة السعودية للري بالتنقيط” Saudi Drip ستصنع منتجات شركة “هانتر للصناعات" من أنظمة الري الزراعية والسكنية والتجارية وملاعب الجولف والحلول الموفرة للمياه والطاقة لأنظمة الري وتكنولوجيا التوزيع وقطاعات التصنيع المخصصة وذلك بمصنع الشركة بمدينة الرياض لمدة خمسة سنوات.
وأضافت أن الأثر المالي لذلك سيكون إيجابياً على المدى الطويل ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على النتائج المالية لشركة ميار القابضة اعتباراً من الربع الثاني للعام المالي 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن الشركة السعودية للري بالتنقيط” Saudi Drip ستصنع منتجات شركة “هانتر للصناعات" من أنظمة الري الزراعية والسكنية والتجارية وملاعب الجولف والحلول الموفرة للمياه والطاقة لأنظمة الري وتكنولوجيا التوزيع وقطاعات التصنيع المخصصة وذلك بمصنع الشركة بمدينة الرياض لمدة خمسة سنوات.
وأضافت أن الأثر المالي لذلك سيكون إيجابياً على المدى الطويل ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على النتائج المالية لشركة ميار القابضة اعتباراً من الربع الثاني للعام المالي 2024م.