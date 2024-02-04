شكرا لقرائتكم خبر عن «مرافق» تتسلم شهادة التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي في جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استلمت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) بتاريخ 31/01/2024م من الشركة السعودية لشراكات المياه شهادة التشغيل التجاري لشركة جدة الثانية للمياه لمعالجة وتشغيل محطة الصرف الصحي الواقعة بمدينة جدة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تقدر قدرة المعالجة بـ 300 ألف متر مكعب يوميا، على أن يكون تاريخ بدء التشغيل التجاري للمحطة بأثر رجعي اعتباراً من 1/10/2023م.
ويهدف المشروع إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة جدة باستخدام أحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية وباستهلاك منافس للطاقة.
وصممت المحطة ليتم الاستفادة من مخرجاتها في إعادة استخدام المياه والحمأة في الأغراض الصناعية والتجارية.
وسيسهم المشروع في رفع مستوى الخدمات لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في أنظمة المياه والزراعة، وتنمية المحتوى المحلي، وتحقيق المستهدفات التنموية لرؤية المملكة 2030.
وتمتلك شركة مرافق حصة قدرها 45% في شركة جدة الثانية للمياه (الشركة المطورة للمشروع)، وسيظهر الأثر المالي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية في الربع الرابع من عام 2023م.
الجدير بالذكر أن اتفاقية المشروع الرئيسة الموقعة بين شركة جدة الثانية للمياه والشركة السعودية لشراكات المياه بدأت بتاريخ 25 فبراير 2019م وتنتهي بعد 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تقدر قدرة المعالجة بـ 300 ألف متر مكعب يوميا، على أن يكون تاريخ بدء التشغيل التجاري للمحطة بأثر رجعي اعتباراً من 1/10/2023م.
ويهدف المشروع إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة جدة باستخدام أحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية وباستهلاك منافس للطاقة.
وصممت المحطة ليتم الاستفادة من مخرجاتها في إعادة استخدام المياه والحمأة في الأغراض الصناعية والتجارية.
وسيسهم المشروع في رفع مستوى الخدمات لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في أنظمة المياه والزراعة، وتنمية المحتوى المحلي، وتحقيق المستهدفات التنموية لرؤية المملكة 2030.
وتمتلك شركة مرافق حصة قدرها 45% في شركة جدة الثانية للمياه (الشركة المطورة للمشروع)، وسيظهر الأثر المالي لتشغيل المشروع على نتائج الشركة المالية في الربع الرابع من عام 2023م.
الجدير بالذكر أن اتفاقية المشروع الرئيسة الموقعة بين شركة جدة الثانية للمياه والشركة السعودية لشراكات المياه بدأت بتاريخ 25 فبراير 2019م وتنتهي بعد 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.