شكرا لقرائتكم خبر عن «مرافق» تتسلم شهادة التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي في جدة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية